Cuesta creer la cantidad de reacciones que generó Lali Espósito con un simple tuit en el que no nombraba a nadie. La cantante, una vez conocidos los resultados de la PASO se limitó a dar una opinión al decir: "Qué peligroso. Qué triste".

La opinión recibió todo tipo de ataques, desde el propio Javier Milei tratando de ningunearla al decir que no sabía quien era porque él escucha a los Rolling Stones, a pesar de que sus últimas dos parejas conocidas formaron parte del grupo “Las Primas”.

Después fue la candidata a vice Vitoria Villarruel quien salió a acusar a Lali de vivir del Estado, por más ridículo que esto suene viniendo de una persona que no sólo vive del Estado sino que su familia militar también lo hizo.

Y ahora Ramiro Marra aseguró que se sintió defraudado: "Yo la escuchaba a Lali. Me pone triste, porque no me parece correspondiente que se ponga a hacer determinaciones tan contundentes y con tan poca profundidad". "Lali está en todo su derecho. Ahora me voy a hacer del Team Tini", bromeó Marra.

Algunos referentes de la derecha aún no se han dado cuenta que el sentido del humor no es lo suyo y las redes le contestaron a Marra.