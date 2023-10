"Si no es rentable para el Estado, entonces no es deseable socialmente", dijo Javier Milei en una máxima que no puede generar otra cosa que escozor.

Es que, para la fuerza política del candidato a Presidente que podría ganar las elecciones y da muestras de autoritarismo constantemente, todo lo que no es un negocio para los privados, no será.

Consultado en un acto público sobre cómo piensa que se sostendría una ruta que conecta a una comunidad alejada con la ciudad, gracias a la cual los habitantes de ese territorio pueden ir a obtener víveres, Milei no dudó en decir que ese camino dejará de existir.

“Si vos tenés que financiar robándole a otros, estás haciendo una base moral que está mal. Los propios habitantes de ese lugar se van a ocupar de hacerlo”, afirmó Milei.

Lo que en los hechos significaría que ese pueblo quede aislado para siempre, ya que los costos de sostener una ruta mantenida no son costeables por pequeños pueblos que dependen del Estado para subsistir.