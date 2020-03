Silvia_RepublicanaOK on Twitter

Reapareció Miguel Angel Pichetto y dejó estas frases (intente no reír a carcajadas cuando las lea): "El odio siempre es malo", "Me parece miserable la declaración de Estela de Carlotto", "No es necesario que vengan los médicos cubanos", y "Nosotros tenemos más médicos que Francia. La actual presidenta de Bolivia hace poco los echó. En Brasil (Bolsonaro) pasó lo mismo".

Y las redes le responden

“Pichetto reivindicando la solución del 2002. Congelamientos, pesificación, destrucción de la moneda. No hay salida por el lado de Cambiemos”— Jor H 💣 on Twitter Link Jor H 💣 on Twitter

Cada vez que Pichetto habla mal de Cristina me acuerdo de esto. Pobre Pichetto. Qué feo ser Pichetto. No seas como Pichetto. #Navarro2023 pic.twitter.com/WlyADYp0oO — Todo Negativo 👎🏽 (@TodoNegativo) March 26, 2020

“Patricia Bullrich le dice que siembra el odio. Mario Negri le dice que hace mucho daño. Pichetto le dice miserable. El pueblo le dice GRACIAS ESTELA. Gracias por tu lucha, por tu ejemplo, por tu perseverancia, por tu generosidad.”— Periodista de Perón on Twitter Link Periodista de Perón on Twitter

“-¿Cómo dice Miguel Angel Pichetto? click click clik”— Alto Candombe 2020 20K 🎉 on Twitter Link Alto Candombe 2020 20K 🎉 on Twitter

“La imagen de Alberto perfora hoy la grieta. La oposición, con Pichetto a la cabeza, sigue intentando subir a CFK al ring. No aprendieron y, en medio de una crisis como esta, sostener esa estrategia puede ser incluso peor.”— Matías 🌵 on Twitter Link Matías 🌵 on Twitter

“@barci_2010”— Prol. Humor Gráfico on Twitter Link Prol. Humor Gráfico on Twitter

“En medio de la cuarentena por el coronavirus, Miguel Pichetto criticó a Cristina Kirchner El ex legislador se mostró en desacuerdo con que lleguen médicos de Cuba para asistir la demanda que existe en la salud pública argentina. (Llamate a silecio imbécil!)”— Cacho Cuervo on Twitter Link Cacho Cuervo on Twitter

“Me da asco el oportunismo político de este miserable de Pichetto en momentos como este. Mediocre y perdedor! Algunos no van a llegar a ser nunca presidentes jajajaja https://t.co/4zsECk9BL3”— Belén84✌ on Twitter Link Belén84✌ on Twitter

“Pichetto, Juan Acosta, Laura Alonso: integrantes y defensores de un gobierno que desfinanció la Salud hasta dejarla sin ministerio; no solo opinan del tema sino que cuestionan la llegada de médicos cubanos ¿Acaso la ayuda para salvar vidas tiene ideología? Córranse 🙏🏾”— Fernando Casas on Twitter Link Fernando Casas on Twitter

Si che, un visionario Pichetto... La tiene Clarísima. pic.twitter.com/8LmVVyQh9L — Franco🔶 (@fran_zeppelin) March 26, 2020

“@johnyBgod @barci_2010 Es y será siempre lo mismo...”— Ale con TOD🌞S on Twitter Link Ale con TOD🌞S on Twitter