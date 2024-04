En medio de las negociaciones por la nueva Ley Ómnibus, y las discusiones que se retomaron en el Congreso de la Nación, el diputado nacional por Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, habló del momento actual que atraviesa el debate parlamentario.

En comunicación con Romina Manguel, Pichetto también intentó hacer una defensa del Estado con una extraña referencia a la cultura. De paso, el legislador aprovechó para cuestionar a los aduladores de El Salvador de Bukele.

“También defiendo a la cultura como un elemento importante en el Estado. Lo defiendo y creo que tiene que haber un componente de recursos que se apliquen a la cultura", indicó.

Y agregó, con polémicas menciones al conurbano bonaerense: “La Argentina siempre fue un país importante en materia cultural. Algunos hablan de El Salvador que es una republiqueta bananera asimilable a un municipio el conurbano pobre. No tiene biblioteca, no tiene cultura, no hay cine, no hay librerías. ¿De qué estamos hablando?”.