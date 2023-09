Bajo el pretexto de cierta supuesta ley de mercado del negocio, la ultra derecha quiere que se dejen de investigar temas de las ciencias sociales. Algo que le viene muy bien, no casualmente, a los sectores negacionistas que no quieren hacer memoria, a los sectores conservadores, que no quieren que nada cambia, a los sectores del poder, que no quieren hablar de sus privilegios.

Y que poco tiene que ver con el hambre la supuesta reorientación que dice que necesita el Conicet, se verifica en el primer ejemplo que da el candidato ilbertario. Literalmente, Javier Milei dijo que no quiere gastar dinero en investigación sobre temáticas LGBT y, en su lugar, dedicarlos a la clonación de caballos para las competencias de Polo.

“En un país donde tenés 40% de pobres, vos tenés recursos para andar financiando investigaciones como el ‘ano dilatado de batman’, las canciones de Arjona, el WhatsApp de las mamis…Conicet no puede seguir así", dijo.

En ese sentido aclaro: “Conicet, no va a existir más. Vamos a limpiar a todos estos tipos que dicen estupideces. Vamos a poner al frente a Daniel Salomone, que es clonador a nivel mundial”, avisó.

Y a continuación puse de ejemplo las clonaciones de caballos para el polo, que utiliza Adolfo Cambiaso.

“Ahí, si. Si es el futuro. Ahora el 'ano dilatado de batman' ¡Noooo!”, exclamó.

Por quinto año consecutivo, un ránking ubicó al Conicet como la mejor institución científica de América Latina

Por la emergencia sanitaria del COVID, en la Argentina se necesitaron barbijos, vacunas, test serológicos, y comprender cuestiones que van, desde cómo hacer mejor vigilancia de patógenos, hasta ofrecer respuestas a los pacientes que quedan con secuelas, que se engloban como el COVID Prolongado.

También hay desafíos para entender cómo impacta el cambio climático en el país, cuáles son los efectos de la deforestación y el uso de los plásticos, y cómo se pueden desarrollar energías para un futuro más amigable con el ambiente, entre otras cuestiones.

Detrás de todos esos problemas y muchos más, están trabajando científicos, técnicos y becarios del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), el organismo público de la Argentina que volvió a estar en el primer lugar en el ranking de Scimago, entre 95 instituciones de ciencia de América Latina, en 2023. Se mantiene en esa ubicación desde hace 5 años.

Se trata de una clasificación de instituciones de educación superior y centros de investigación que se realiza desde 2009.