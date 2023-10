Lejos de morigerarse, el candidato a presidente Javier Milei volvió a insistir con su posición sobre los plazos fijos en pesos, lo que dispara el precio del dólar en el mercado ilegal. Lo que luego genera aumentos de precios y parálisis del comercio producto del miedo a que se profundice la crisis.

El líder de LLA justificó: “¿Quieren que les mienta?” A mí si me preguntar, yo no me quedaría en pesos, no haría un depósito en pesos. Ellos no lo harían ninguno"

Luego Javier Milei le echó la culpa a los periodistas -siguiendo sus cruces con la prensa cómo el que protagonizó con un movilero- y dijo que lo cuestionan por “decir la verdad”.

Lo cierto es que sus dichos generaron una nueva corrida cambiaria que, no casualmente, destruye todavía más la capacidad del peso. La intentona dolarizadora avanza incluso antes de que sean Gobierno.