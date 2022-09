"Apenas me enteré (del intento de asesinato contra Cristina kirchner) le escribí a Jonatan (Morel). Se enteró por mí. Apenas lo supo me dijo: ‘La puta madre no salió la bala’", contó Nicolás Baintrub, periodista de revista Anfibia que ya estaba en contacto con los referentes de Revolución Federal.

Entrevistado por Juan Amorín en C5N, el periodista gráfico contó que Morel no sabía que el atentado se había producido y que le pidió una foto del perpetrador, Fernando Sabag Montiel. Dijo “no” conocerlo.

Tras lo cual soltó la polémica frase. Si bien buscan despegarse del hecho, los miembros de Revolución Federal no disimulan su deseo de ver muerta a la Presidenta y hacen apología a la violencia. Son quienes llevaron una guillotina a la puerta de la Casa Rosada.