Con la buena predisposición que lo caracteriza, y siempre listo para opinar de los temas instalados en la agenda mediática, Pedro Rosemblat estuvo de invitado en Sobredosis de TV por C5N.

Por este motivo, con los colores de Boca encima, se refirió a la previa del cruce con River, pero también dejó sus impresiones de cara al debate presidencial 2023 que se realizará este domingo en Santiago del Estero.

"Mañana no voy a la cancha. Voy a ver el partido tomando algo y disponiéndome para un domingo de super acción", anticipó el invitado, mientras intercambiaba algunos comentarios futboleros.

"Hay que tratar de no cometer errores, de no mandarse ninguna, no hacer ningún papelón. Un poco lo que me pasa hoy a mí acá", bromeó 'El Cadete'.