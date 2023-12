La idea de mandar un paquete de leyes al Congreso es justamente que los legisladores puedan analizar, modificar y mejorar las leyes antes de considerar si votan a favor o en contra. Pero esta función del Congreso también parece haber quedado derogada en el DNU, o eso considera el gobierno, ya que la ministra Patricia Bullrich instó a los Diputados a votarla a favor bajo amenaza.

A pesar de su experiencia como diputada, Bullrich responsabilizó a los legisladores que no voten la ley del quiebre de país por lo que los instó a votarla con la mayor celeridad posible y volvió a adelantar que si no a votan se tomarán otros caminos, dejando en claro el poco respeto por la democracia. Incluso el presidente Milei deslizó la idea de llamar a un plebiscito si el Congreso no hace lo que él pretende.

Queda claro que los diputados y los senadores deben votar según sus convicciones y las de sus votantes que para eso los pusieron ahí.