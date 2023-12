Javier Milei le dio una entrevista a su amigo Luis Majul que claramente lo llevó por temas previamente pautados.

Pero lo grave es que el mandatario parece no entender que los legisladores son los representantes del pueblo y aseguró que si el Congreso no aprueba su DNU, llamaría a un plebiscito, cosa que, además de generar un costo innecesario, no sería vinculante salvo que fuera el mismo Congreso el que lo convocara.

Milei dejó en claro que quiere imponer sus ideas y que la opinión del Congreso mucho no le importa ya que el considera que el 75% de los ciudadanos están de acuerdo con el decreto, aunque no aclaró quién hizo esa encuesta o si está traspolando el resultado de las elecciones.

El amigo Majul trató de sacarlo de ese lugar lo más rápido posible y le preguntó sobre la urgencia del artículo creado exclusivamente para Mauricio Macri, el que permite la privatización de los clubes de fútbol, pero el Presidente pareció quedarse sin argumentos.