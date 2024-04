No es ninguna novedad que Lilia Lemoine no está preparada para el cargo que detenta y lo peor es que no tiene el más mínimo empacho en demostrarlo.

Como si el ejercicio de su banca se tratara de un juego televisivo, la diputada le pidió a sus seguidores que estaban siguiendo el debate que la ayudaran con algo para “decirle a los diputados kirchneristas” como si la labor parlamentaria se tratara de hablar de sus colegas.

Pero además, sabiéndose floja en estas lides, les rogó que fuera con “respeto” y con “argumentos”.

Se ve que sus seguidores mucho no le aportaron porque cuando le tocó el uso de la palabra esto fue lo mejor que pudo hacer.