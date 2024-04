El debate sobre la Ley Bases en la Cámara de Diputados provocó diferentes cruces pero hubo un escandaloso intercambio en el recinto que no pasó desapercibido y se extendió a las redes sociales.

Todo comenzó mientras hablaba el diputado radical Rodrigo de Loredo y Ana Carolina Gaillard, de Unión por la Patria, cuestionó el desarrolló de la sesión por parte del presidente de la cámara, Martín Menem.

En medio de la discusión, y con una frase inoportuna y repudiable, intervino la legisladora radical Karina Banfi.

"Calmate ridícula. Dale un rivotril que está ‘sacada'", lanzó Banfi contra Gaillard, quien siguió el intercambio desde su cuenta personal de la red social ‘X’.

“Soy vehemente y pasional. No especuló jamás. Ni cocino leyes de espaldas a mi pueblo por eso el enojo de que decidan con el aval de la @diputadosucr votar por capítulos sin discusión particular. Por eso @KBanfi me grita toma un rivotril en un acto machista y misógino lamentable de una colega se dice sorora”, posteo la diputada peronista.