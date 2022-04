Ya hubo gresca en el debate por la ampliación del número de miembros de la Corte Suprema de Justicia.

El debate fuerte se dio durante el análisis de las las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, donde el senador Oscar Parrilli tuvo que ubicar al macrista Luis Juez.

"Le vamos a decir a los argentinos qué Corte queremos cuando aún nosotros no sabemos cómo vamos a funcionar en la próxima sesión. Yo lo tengo que decir y no lo tomen como un acto de provocación, me parece una hipocresía insostenible y no lo planteo por ser el senador afectado en la ruptura de los compromisos asumidos. Lo digo en el sentido de darnos la palabra entre nosotros y cumplirla", arrancó el senador cordobés en su típico tono de arenga.

A lo que el titular de la Comisión de Justicia le contestó: "Acá yo me siento interpelado y quiero responder. No se ha roto ninguna palabra, uno puede estar de acuerdo o no con lo que hace un bloque u otro bloque pero si vamos a comenzar a decir que no cumplen la palabra podemos llegar a remontarnos hasta 1860. Descarto totalmente esa imputación que el senador hace", comenzó.

"Y en segundo lugar quiero decirle 'Usted dice ‘no soy hipócrita, ustedes son hipócritas’', me parece que se ha excedido en eso. Yo no digo que ustedes sean hipócritas, tengo opiniones diferentes y distintas de las que ustedes tienen. Yo tampoco soy hipócrita y no creo que ninguno de mis compañeros sea hipócrita. Por lo tanto, simplemente, le ruego que retire esa expresión de que somos hipócritas, en aras del buen funcionamiento y del respeto que nos debemos”.

"Si no lo dijo, está bien, me parece muy bien, es correcto. Yo lo escuché”, completó Parrilli.

"Es iniciar el debate que creo que es crucial para la vida de los argentinos", agregó y señaló que la Corte “debe tener 30, 40 mil fallos (pendientes) de lo que dependen la situación de muchos argentinos”.