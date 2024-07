Ezequiel Atauche ya había protagonizado un escándalo cuando se viralizó un video que grabó su esposa al llegar totalmente borracho a su casa después de una larga noche de parranda.

Ahora repitió la dosis pero con otros partenaires, ya que en vez de su núcleo familiar, fueron los agentes de tránsito los que subieron el video del momento en que es detenido por manejar en estado de ebriedad y pegarle trompadas a dos policías.

El parte policial

PERSONAL POLICIAL AGREDIDO EN CONTOL VEHICULAR:* A hs 06:56 Sub-Crio. M. P.(Crio. De Servicio) informa que a hs 04:45 se hizo presente en calle Las Vicuñas altura de Local Bailable La Serrillana*, donde se entrevistó con el Of. Ayte. C. F. de Seg. Vial a cargo del Control Vehicular que se llevaba a cabo en el sector mencionado, el cual manifiesta que aproximadamente a hs 04:30 detuvo la marcha un *AUTOMÓVIL MERCEDES BENZ COLOR AZUL*, del cual desciende un masculino en forma alterada y vociferando que no iban a detenerlo porque su hermano es abogado, *AGREDIENDO FISICAMENTE CON UN GOLPE DE PUÑO EN LA MEJILLA IZQUIERDA AL SUSCRIPTO* por lo que interviene el un AGENTE quien también recibe UN GOLPE DE PUÑO EN EL ROSTRO ALTURA DE LA BOCA, con colaboración del resto del personal de seguridad vial proceden a la demora preventiva del masculino, en tanto la femenino que se encontraba de acompañante cerro el automóvil y negó a descender del mismo. Se traslada al demorado a Secc. 3° se identifica como, EZEQUIEL ATAUCHE. ARG. 40 AÑOS. A posterior se le realiza ALCOTEST, resultado POSITIVO 1,50 G/L en sangre, en consulta con la Ayte Fiscal, dispuso que a posterior de la recepción de denuncia al personal policial el Sr. ATAUCHE pase DEMORADO Y SE IMPUTE ATENTADO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD. También se evacuo consulta con el Dpto. Contravencional, quien dispuso se IMPUTE INFRACCIÓN ART. 78, EBRIEDAD ESCANDALOSA, posterior con resultado de ALCOTEST y EXAMEN CLINICO se secuestre el rodado.