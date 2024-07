“En vez de acumular los dólares y que queden como reservas, los agarran y los llevan al mercado financiero para mantener el precio bajo. El año pasado decían del dolar MEP de Sergio Massa del dólar subsidiado. Lo mismo había hecho Martín Guzmán”, explicó Rosalía Constantino.

La especializada en economía de Duro de Domar dijo lo que los libertarios prefieren no escuchar. Que Luis Caputo está haciendo algo parecido a lo que hicieron sus predecesores Sergio Massa y Martín Guzmán.

Con la diferencia de que la situación económica es mucho peor y que no hay ninguna protección para los trabajadores ni controles de precios. Lo que nos lleva a un escenario complejo.

Ni libertarios, ni mejoras

Lo que se ve con los anuncios de estos días es que el gobierno de Javier Milei ni cumple con sus promesas económicas, ni mejora la situación de vida.

La economía no se dolarizó, la inflación no mermó, al final imprimían pesos y controlaban el cambio, no sacaron el cepo, precios más altos, poder adquisitivo de los salarios más bajos y un discurso de la crueldad para los millones que se quedan afuera del sistema.