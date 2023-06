Ya pasado el cierre de listas, con las visibles tensiones previas y los pases de facturas, ahora el peronismo empieza a encolumnarse de forma decidida detrás de la candidatura de Sergio Massa por Unión por la Patria.

En ese marco, y luego de el cortocircuito que hubo entre Daniel Scioli y parte del grupo de dirigentes que acompaña al presidente Alberto Fernández, el embajador argentino en Brasil fue al Senado este miércoles y se reunió con la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Finalizado el encuentro, Cristina Fernández comunicó que el exgobernador bonaerense se sumará a la campaña “como un compañero más” y anticipó que se verá con el precandidato presidencial Sergio Massa.

"Hablamos mucho, con sinceridad y con el respeto de siempre", dijo la exmandataria y adelantó que el diplomático se reunirá con el ministro-candidato Sergio Massa.

"Recién en mi despacho del Senado junto a Daniel Scioli, embajador argentino en Brasil. Nos conocemos desde hace mucho tiempo… Para ser más precisos, desde el año 1997, cuando ambos éramos Diputados Nacionales. Hablamos mucho, con sinceridad y con el respeto de siempre", dijo CFK tras el encuentro.

"Me transmitió que su vocación es ayudar y colaborar como un compañero más, y me puso muy contenta cuando me contó que mañana Sergio Massa, el Ministro de Economía, lo va a recibir para abordar cuestiones vinculadas a la relación bilateral Argentina-Brasil. A seguir trabajando, que es lo que hay que hacer”, escribió la vicepresidente en su cuenta de Twitter.

Scioli volvió en las últimas horas de Brasil luego de participar del encuentro entre el Presidente y su par brasileño, Lula da Silva, realizado el lunes en el marco de las celebraciones que se llevan a cabo este año por los 200 años de la relación bilateral entre ambos países.