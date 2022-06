Organismos de derechos humanos del Noroeste Argentino (NOA) pidieron juicio político para el ministro de la Corte Suprema de Justicia Carlos Rosenkrantz.

Lo hicieron a través de una nota enviada al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, la Asociación Madres de Plaza de Mayo de Tucumán y otras agrupaciones vinculadas con el proceso de memoria, verdad y justicia de esa provincia, de Salta, Santiago del Estero, La Rioja y Catamarca.

Además, acompañan el pedido referentes gremiales, sociales y políticos, al considerar que el funcionario, quien dijo semanas atrás que “no puede haber un derecho detrás de cada necesidad”, “no reúne la idoneidad requerida para desempeñar” un cargo en el máximo tribunal del país.

La carta que le enviaron a Sergio Massa:

Al Sr.

Presidente de la Cámara de Diputados

Dr. Sergio Massa

S/D

Los Organismos de DDHH de la Provincia de Tucumán y de la Regional NOA, acompañadas de organizaciones políticas y sociales nos dirigimos a UD, con el objeto de solicitar juicio político al Juez, Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz.



Fundamos nuestro pedido en la alocución del Juez Rosenkrantz realizada en la Universidad de Chile, en la que desconoció nuestra Constitución Nacional, su art.14 bis y en especial lo contemplado en el art 75, inc.22 en el que fueron incorporados Pactos Internacionales, como así también, en especial el inc. 23 el cual procura garantizar el ejercicio y goce de sus derechos a todos los grupos vulnerables.



La letra de nuestra Constitución Nacional desmiente lo afirmado por el mencionado Juez Supremo cuando solemnemente afirmó que "no puede haber un derecho detrás de cada necesidad".



Es nuestra consideración que el Sr. Rosenkrantz no reúne la idoneidad requerida para desempeñar tan honorable cargo: el desconocimiento o el desprecio de la letra y espíritu de nuestra Carta Magna, eje vertebral de nuestro Sistema Democrático, ponen en evidencia un desempeño pobre y parcial en asuntos de enorme sensibilidad para evaluar las realidades sociales y consecuentemente, medir la trascendencia institucional de los posicionamientos judiciales y/o jurídicos.

Exigimos el cumplimiento del Art. 53, el cual reza lo siguiente: *Sólo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes

Habiendo acreditado por la presente los presupuestos mínimos para la apertura del juicio político solicitado, esperamos Dr. Massa, lo haga efectivo a la menor brevedad posible habida cuenta de las categorías de derechos pasibles de ser vulneradas.

Sin otro particular, lo saludamos Atte.-