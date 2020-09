C5N on Twitter

Tal informa el colega Gabriel Morini en Ámbito y C5N, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi archivó por inexistencia de delito la denuncia de Elisa Carrió por el Operativo Puf.

Elisa vociferaba en canales y medios que existió un plan de ex funcionario kirchneristas para entorpecer la investigación de la causa de los Cuadernos, y rechazó además aceptarla como querellante porque no fue damnificada por una maniobra que no existió.

Pero no hubo delito, según el fallo del magistrado, que precisa que las medidas de prueba que se llevaron adelante “no se desprende la existencia de un accionar que pudiera tildarse delictivo, ni que, como consecuencia de ello, correspondiera atribuirle responsabilidad penal a persona alguna”.

El escrito recuerda que la denuncia fue realizada por Mariana Zuvic y Paula Oliveto a pedido de la propia Carrió quien refirió que había recibido a “su nombre un sobre con la transcripción de escuchas telefónicas verosímiles pero de cuya autenticidad no podemos dar fe” que dan cuenta de una operación en la cual intervienen personas de servicios de inteligencia, el detenido Roberto Baratta y otros, con la finalidad de entorpecer la investigación de la causa judicial de los Cuadernos -caratulada Fernández Cristina y otros s/asociación ilícita” Nº 9608/18- mediante acciones contra el Juez Claudio Bonadio y el Fiscal Carlos Stonelli.