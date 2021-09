Cada vez que dan por muerto al kirchnerismo es como una bocanada de oxígeno para le partido que vuelve a resurgir entre las cenizas.

Como ya pasó varias veces los voceros del macrismo, tanto desde el periodismo como desde la política, vuelven a decretar la muerte de un partido político que, si bien viene de una mala elección tiene por delante dos años más de gobierno.

La presidenta del PRO aseguró: "Yo creo que el kirchnerismo como proyecto está absolutamente agotado. No tiene proyecto", pasando por alto que no es ahora que cambia el Congreso de la Nación sino a partir de las elecciones generales del 14 de noviembre.

"Cristina puso a una persona que no está adecuada para ser presidente, no tienen proyecto y no saben para dónde ir", insistió como si las elecciones legislativas dependieran de la vicepresidenta de la Nación y agregó: "Nosotros vamos para que nunca más tengan quórum en un Senado que es peronista desde 1983. Con estos números (los de las PASO) metemos 6 senadores".