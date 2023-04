El actor y político dejó en claro que las políticas que defiende Milei ya fueron llevadas a cabo en el país con Cavallo, Alsogaray y Martínez de Hoz y ya fracasaron en la Argentina y terminaron con un corralito.

Además hizo referencia directa al supuesto ataque a la casta contraponiéndolo con su alianza con Bussi en Tucumán que no hace otra cosa que hacerlo parte de la casta.

Como si esto fuera poco y aclarando que no subestima al votante de Milei, Nito aseguró que le parece bien que haga un sorteo con su sueldo porque nunca va a trabajar como para ganárselo. Segun Artaza, Milei no va a las reuniones de comisión, no presenta proyectos de ley y no le gusta debatir.