Morris Pearl es un magnate norteamericano, presidente de Patriotic Millionaires, un grupo conformado por empresarios de alto poder adquisitivo. En una nota de opinión publicada este domingo en Business Insider, un medio digital de noticias financieras y empresarias, afirmó que "Estados Unidos debería seguir el ejemplo de Argentina y apoyar la promulgación de una medida similar para respaldar los esfuerzos de ayuda ante la pandemia".



"El 4 de diciembre, el Senado de Argentina aprobó un impuesto único del 2% sobre todo el patrimonio de las personas que supere los 200 millones de pesos argentinos, o alrededor de $ 2,4 millones. Se espera que este 'impuesto a los millonarios' recaude casi $ 4 mil millones en ingresos federales para ayudar a compensar el costo del alivio de COVID, mientras que en el proceso se reduce una brecha de riqueza que solo ha crecido en medio de la crisis de COVID", escribió el magnate.



Morris Pearl se refirió de esta forma a la sanción del Aporte Solidario a las Grandes Fortunas, uno de los principales proyectos aprobados en 2020 por el Congreso, para que el Gobierno nacional cuente con más recursos para afrontar las consecuencias económica y sanitarias de la pandemia.



Pearl advirtió que en la actualidad EEUU "enfrenta a un nivel de desigualdad que está desestabilizando a nuestro país", en los que "casi 27 millones de adultos estadounidenses informan que su hogar a veces no tiene suficiente para comer. Entre 7 y 13 millones de niños a veces no comen lo suficiente. Más de 12 millones de inquilinos están atrasados con el alquiler".



A lo que se suma que "casi 85 millones de estadounidenses, uno de cada tres adultos en este país, informan que es difícil para su hogar cubrir sus gastos de manutención en los últimos siete días. Todavía hay más de 10 millones de trabajadores desempleados en Estados Unidos, sin siquiera contar a las personas que han abandonado por completo la fuerza laboral".



En ese sentido, alertó: "Vivimos en medio de una crisis económica de proporciones bíblicas, y el gobierno federal, bloqueado por un Senado republicano que se niega a brindar la ayuda adecuada, solo ha aprobado proyectos de ley de compromiso, no lo suficiente, desde marzo".

"Mientras tanto, a los ricos les va mejor que nunca. El mercado de valores ya superó su pico anterior a COVID, dejando a muchos inversores millonarios como yo incluso más ricos de lo que éramos antes de que comenzara la pandemia. En lo más alto de la escalera, las cosas son aún más rentables. La riqueza de los multimillonarios en Estados Unidos ha aumentado en casi US$1 billón desde marzo, sin señales de que esta absurda tasa de crecimiento se desacelere", afirmó.



"Este es el estado de nuestra economía: los ricos son más ricos que nunca, y todos los demás están luchando. No hace falta un doctorado en economía para ver cómo solucionamos esto. Gravar a los ricos y ofrece apoyo a todos los demás", concluyó Pearl.



En su página patrioticmillionaires.org, los miembros de Patriotic Milionaries dicen ser estadounidenses de alto patrimonio neto orgullosos de ser "traidores a su clase".



En julio pasado, en el marco de la Cumbre del G20 que fue presidida por Arabia Saudita, la organización Millonaires for Humanity -de la que Patrotics Milionaries forma parte- elevó una propuesta a los ministros de Finanzas del foro de países en la que propusieron el cobro de mayores impuestos a los sectores de mayores recursos.



En su página de internet señalan que "el grupo se unió por primera vez en 2010 para exigir el fin de los recortes de impuestos de (George) Bush (h) para los millonarios, lo que despertó instantáneamente la atención del público".



El grupo está presidido por Morris Pearl, un exejecutivo de Blackrock que se retiró después de una larga carrera en Wall Street para trabajar a tiempo completo con los Patriotic Millionaires. Los miembros de Patriotic Millionaires incluyen inversionistas y dueños de negocios de todo el país que participan en una amplia gama de industrias, entre los que se encuentran Abigail Disney (cine); Steve Silberstein (tecnología); Lawrence Benenson (de Benenson Capital Partners); el empresario textil Great Neck Richman; la filántropa Molly Munger; y el magnate Dennis Mehiel, entre otros.