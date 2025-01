Tal como lo hizo en otras oportunidades, como cuando fue reconocida por su trayectoria en los Premios Platino, en los últimos días Cecilia Roth lanzó varias críticas contra la gestión de Javier Milei.

Molesto por las declaraciones de la actriz, consagrada por su trabajo en cine, teatro y televisión, el presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales una vez más para arremeter contra una artista argentina.

Milei la tildó de “fracasada” a pesar de su basta y reconocida carrera con un polémico posteo.

“Estoy con @Leocifelli y me cuenta que ‘la gran actriz’ Cecilia Roth sólo vende 600 entradas por semana... Por lo tanto, hay que explicarle que no tiene demanda porque no la quieren no por censura. Obviamente para CR es más fácil llorar censura antes que aceptar su fracaso. CIAO!”, lanzó el libertario,