Parece que Javier Milei vive realmente en otro planeta, o por lo menos eso fue lo que demostraron sus polémicas y extrañas declaraciones a uno de sus periodistas favoritos.

Fue durante la entrevista con Esteban Trebucq, que el presidente argentino habló de unos números que resultan inexistentes en absolutamente todas las mediciones que hay.

Milei afirmó que el nivel de pobreza es de 46 puntos, y aseguró: “¿Vos te das cuenta? Bajamos la pobreza en 9 meses en 11 puntos”.

Pero, no contento con eso, el presidente fue por más: “No sufrimos en actividad, no sufrimos en empleo, el salario real está por encima de lo que teníamos cuando asumimos”.

Según el libertario, el salario básico promedio pasó de 300 dólares a 1.100 dólares; aunque la mayoría de la gente está reaccionando en las redes sociales preguntando dónde está la parte del sueldo que le falta.

Incluso, el propio Indec desmintió a Milei. En su página está publicada la Evolución de la distribución del ingreso per cápita, calculado en $289.562, mientras que la mediana del ingreso per cápita fue de $205.000.