Los seguidores de Javier Milei no pueden decir que no saben lo que están apoyando porque más claro no se los puede dejar el Presidente.

Es cierto que les prometió que el ajuste recaería sobre la supuesta casta política y no sobre la población, pero ahora ya quedó claro que es así, y por si alguien todavía tenía alguna duda, lo dijo con todas las letras.

“En primer lugar, teníamos claro que, por el tipo de ajuste que estábamos haciendo, era muy probable que el impacto más fuerte se sintiera durante el primer trimestre, por lo tanto, también era importante hacerlo durante vacaciones, para que la gente 'no se enterara tanto' de lo que estaba ocurriendo, por decirlo de alguna manera“ dijo, cómplice con los empresarios, Milei en su discurso en el Coloquio de IDEA.