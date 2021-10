El jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner se refirió a la ausencia de la oposición en el recinto para tratar una ley tan importante como la de Etiquetado Frontal: "Tuvimos el cuidado de no ser chabacanos, de no provocar a nadie y lo que nos sucedió es que para sentarse incluían un pliego de condiciones como tratar la ley de boleta única incluso ante un resultado electoral que les fue favorable",

"No aceptamos la extorsión y por eso no están acá. Y no soportan la democracia porque esta ley es para poder ser conscientes de qué consumimos, de cómo nos alimentamos", agregó el diputado.

"Había cuatro temas para sesionar y ninguno para contrabandearles un temita como hacen ellos. Ellos querían tratar temas que no tenían siquiera despacho de comisión", dijo. Y agregó: "las leyes no son una creación propia. ¿Tan difícil era sentarse hoy a hacer una sesión para votar Etiquetado Frontal, la situación de los trabajadores de la vid y de la gente en situación de calle?", se preguntó Kirchner. Y remató: "Vuelven a ser los mismos de siempre, los que endeudaron el país".