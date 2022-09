"La movilización la terminó generando Horacio Rodríguez Larreta. Él dice que la disolvió con la Policía pero no fue así. La gente se convocó en Juncal y Uruguay cuando vio las vallas. Ese no era el punto central de las manifestaciones que se iban a desarrollar el sábado pasado en apoyo a Cristina en distintos puntos de la Ciudad", analizó Máximo Kirchner en relación a lo que sucedió este fin de semana en la puerta de la casa de Cristina Kirchner.

En diálogo con Radio El Destape, el legislador evaluó que la medida que tomó el jefe de Gobierno "obedece a una competencia de falta de ideas" entre la dirigencia de Juntos por el Cambio (JxC), quienes parecen creer que "la demostración de poder hay que hacerla en contra de la gente".

"Siempre tienen ideas agresivas, despectivas. No dicen qué van a hacer con la economía del país, y cuando lo dicen nos damos cuenta de que es lo mismo o peor de lo que hicieron durante los cuatro años de Mauricio Macri. Son violentos porque no tienen mucho para proponer y tienen un discurso denigrante y muy despectivo respecto del conjunto de la sociedad", apuntó Kirchner.

Para el titular del PJ de la provincia de Buenos Aires, los dirigentes de JxC actúan de esta forma porque están "amparados por una cortina de medios de comunicación jamás vista en la Argentina".

"Hacen política como si estuvieran jugando a los cowboys con algún pibe o piba que se está manifestando y eso termina mal". Tienen un concepto muy arraigado que es el de sobreactuar. Apuestan a dar una imagen con la que creen que pueden seducir a un posible votante. A partir de ahí ponen en riesgo hasta la vida de los policías y de los manifestantes. Eso es lo que vimos el otro día en Juncal y Uruguay", observó.

Máximo Kirchner evaluó que integrantes de la fuerza policial les decían "barbaridades a los manifestantes" pese a que "se demostró que no había problemas" con los manifestantes que "solo querían estar allí, junto a Cristina, a pesar de las vallas".

Consultado sobre si hay interés en proscribir a la Vicepresidenta, Kirchner respondió que "hay un par de personajes que tienen un odio profundo (a la exmandataria) y aunque no la vean presa al menos cinco minutos no van a parar, no solo porque los desafío sino también porque es mujer".

Cristina candidata

Y respecto de una potencial candidatura presidencial en 2023, Máximo reflexionó que los mandatos son "desgastantes".

"Sé el desgate que lleva la presidencia si trabajás en serio. Macri ahí anda. Pero cuando trabajás con todas las ganas quemás mucha vida. No estás de vacaciones", dijo y admitió que: "Tengo sentimientos encontrados".

"Vos la ves y está muy bien. Hace gimnasia todos los días, hiper lúcida. Mejor que todos los de la oposición. Y aparte no sabés cómo nos ordena", dijo.

"