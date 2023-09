Sergio Massa sigue en Tucumán y este sábado participó de un encuentro con las regionales de la Unión Industrial Argentina (UIA). Luego, el candidato de Unión por la Patria (UP) relanzará la campaña acompañado por todos los sectores del peronismo, desde Máximo Kirchner hasta la CGT, la CTA, los movimientos sociales y la liga de gobernadores.

"Tenemos que convocar a la gente. Y por eso lo hacemos desde Tucumán, porque acá nació nuestra patria. Y venimos a ratificar la identidad de nuestra nación frente aquellos que plantean la disolución nacional. La idea de que cada uno se las arregle como pueda y que no importa si hay o no hay país. Renuncian al Mercosur, renuncian a comerciar con Brasil y con China, renuncian a tener moneda propia, renuncian a la idea de un Estado invirtiendo en puentes, caminos, rutas, escuelas, renuncian a la educación pública. El planteo no es libertad, es renuncia. Renuncian a la idea de país", expresó Massa en referencia a las propuesta de Javier Milei y Patricia Bullrich.

"Lo peor ya pasó, agosto fue el último mes complicado", sostuvo el Ministro de Economía.