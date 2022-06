Tras la escasa convocatoria del primer acto en el conurbano bonaerense, y en medio de los cuestionamientos por la poca presencia de militantes, la interna estalló dentro del espacio libertario que encabeza Javier Milei.

El dirigente Carlos Maslatón, después de lanzar furiosos cuestionamientos contra la hermana del diputado, Karina Milei, y contra el armador del espacio Carlos Kikuchi, ahora contó detalles de las diferencias que atraviesan.

En ese sentido, esto dijo sobre la figura de Milei: "El problema es que está quebrada su relación con la militancia y ellos no tienen aparato, no saben llevar gente, no saben ni siquiera difundir. Hacen el acto y creen que la gente viene sola".

Y agregó: "Por eso te digo, nosotros somos buenos, que somos los opositores a ellos, ellos son el oficialismo y nosotros la oposición. Ellos son el eje y nosotros los aliados. Igual fuimos y salvamos el acto, sino no había nadie. toda la militancia que había ahí era nuestra".