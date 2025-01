Para los que estaban fuera del día a día de La Libertad Avanza, la expulsión de Ramiro Marra de sus filas es algo que sorprendió por lo inesperado ya que no estaba en el radar de nadie.

Sin embargo, Carlos Maslatón, que conoce al partido desde sus inicios, publicó un mensaje en el cual explicó que era algo que se veía venir.

Los rumores en su contra -según los cuales le habría pasado información de Milei a Rodríguez Larreta- y la visión paranoica y conspirativa que rodea a los hermanos sería lo que habría terminado con la relación.

El análisis completo

Llegó el día. El argumento, un invento. No es que Marra de golpe se volvió fiscalista y votó un impuesto. LLA tiene aumentos de impuestos por todos lados. No encontraron otra razón pública para esta expulsión stalinista, sin siquiera tribunal de disciplina ni juicio. La realidad, señores. Marra está expulsado en la mente y el deseo de Milei y de su hermana desde febrero de 2022, desde el acto de Córdoba en las Escalinatas del Coniferal. Por entonces a Milei se le ocurrió, incentivado por Patricia Bullrich que le mentía siempre desde el PRO, que Marra y su socio Casielles le habían vendido por plata secretos de LLA a Sombrilla Larreta, en particular para el debate de diputados contra Vidal, Santoro y Bregman de 2021. Yo me enteré de esta especie y hablé con Milei, le dije que era absurdo e imposible que eso haya ocurrido, que Marra creía en la política y era leal al Partido, además de que no es un sujeto comprable. Mi defensa a Marra, frente a semejante acusación armada, determinó que Milei y Karina me colocaran en paredón de fusilamiento generándose ataques internos suficientes para mi salida de LLA. Marra adoptó postura contraria a la mia, decidió quedarse adentro y dar batalla contra el eje Karina-Kikuchi, Marra es especialista en hacerse el boludo y en decir que está todo bien y que no pasa nada. Marra tenía gran estructura nacional armada para el 2023 y decidieron ignorarla y anularla. Pero no les era fácil expulsarlo, como no les es hoy fácil expulsar a Villarruel, por la naturaleza de los cargos que ocupan. Marra conducía un bloque, como todos los municipales en CABA, con muchos contratos destinados a financiar la política. Casi todos los que hoy salen desde el Partido a aplaudir la expulsión de Marra, avalando a Milei, estuvieron nombrados en su bloque de la Legislatura. Debían mantener a Marra moribundo, por razones económicas, hasta que surgieran otras fuentes de recaudación. Pero hay algo más, y es clave en el cerebro de Milei y Karina: ellos no soportan a ninguna persona del Partido con perfil propio y social alto y que formule declaraciones políticas, salvo que se limiten a repetir exacto las frases oficiales. Lo sienten como amenaza a sus intereses y popularidad. Se mueren de miedo, ven conspiraciones por todos lados que no existen y son susceptibles de comprar las versiones falsas más ridículas en particular si provienen de "fuentes" como los servicios de inteligencia. Sigo atentamente los acontecimientos.