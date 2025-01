A Ramiro Marra se le ocurrió que podía tener una idea propia y votó a favor de un aumento de impuestos en la Ciudad.

A pesar de la incontable cantidad de veces que Marra se inmoló por el partido a la primera de cambio lo dejaron sin nada. Si bien se espera que hoy reaccione, a Marra le costó mucho asimilar su nueva realidad y paradójicamente ser echado un 29.

Para peor, y dejando en claro lo poco prolijos y la poca cintura política que tienen, el comunicado oficial salió recién después de que María Pilar Ramírez, jefa del bloque de LLA dijera en LN+ que "No hay interna porque Marra no forma parte de nuestro espacio, no está en La Libertad Avanza, ni del bloque ni del partido".

La expulsión de Marra del partido obviamente generó toda clase de reacciones, la mayoría de ellas muy graciosas.