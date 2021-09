Después de haber declarado públicamente que no tenía nada que ver con Rodríguez Larreta ahora el candidato macrista Martín Tetaz aseguró que el exPresidente no sólo no es el líder de su espacio sino que además dijo que los datos indican que utilizó el Banco Central para ajustar al pueblo.

La entrevista fue con un grupo llamado "Derecha sin censura" que se realizó a través de Twitch.

Tetaz incluso aseguró que está en duda que Macri sea el líder del PRO. Si bien el candidato puede pensar como quiera su declaración no cayó muy bien dentro de las filas de la coalición que lo lleva como candidato.