Después de la difusión de fotos y videos del ahora ex jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires y para no perjudicar a su espacio político en medio de la campaña electoral, Martín Insaurralde presentó su renuncia al cargo.

Desde que comenzaron a circular las fotos en las redes propios y extraños reclamaban que despidieran al funcionario quién demostró algo de decencia al presentar su renuncia.

Claramente estas imagenes no ayudaron en la campaña del oficialismo y si bien las imagenes no son del día de hoy ya que se lo vio en un acto junto al gobernador Kicillof, lo cierto es que las imagenes de ostentación no cayeron bien y creció el escándalo que terminó son su renuncia y muy probablemente es el fin de su carrera política.