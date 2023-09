La modelo Sofía Clerici subió a su cuenta de Instagram fotos y video de un viaje en un yate de lujo por Marbella junto a Martín Insaurralde pero ante la oleada de críticas decidió bajarlas, aunque ya era demasiado tarde.

Lo cierto es que el hecho de que el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires esté dándose lujos por Marbella enmedio de la campaña electoral es, por lo menos, inoportuno y le dejó servida la crítica a la oposición.

Lo cierto es que Martín Isaurralde no está en Marsella sino que se lo vio en un acto junto a Axel Kicillof por lo que las fotos no son actuales y es difícil pensar que no forma parte de una operación política el que se hagan públicas un dia antes del debate entre los candidatos a presidente.

Desde las redes sólo se escucha el repudio e incluso algunos más afines al gobierno reclaman que lo despidan.