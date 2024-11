"No está bien que el Presidente descalifique" aseguró Mariano Hamilton, pero aclaró que esto no es solo para con los periodistas sino tampoco “para los tipos que piensan distinto que él, para los militantes de izquierda, los peronistas”. No está bueno la descalificación ni el intento de eliminación del adversario político.

Si bien desde Duro varias veces se ha criticado el trabajo de otros colegas, lo cierto es que la descalificación es algo bien distinto.

Y no está bien que sea la máxima autoridad del país la que se comporte de esta manera.