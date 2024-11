El diario Página 12 publicó un perfil de Juan Carlos Siber Guerrero, el tristemente célebre tuitero libertario cobarde conocido como La Pistarini, en el que cuenta que de chico fue víctima de bullying en el colegio.

Si bien esta puede ser una explicación a su violencia acumulado no es excusa ya que muchos chicos sufrieron eso y no todos reaccionaron de la misma manera.

Mariano Hamilton contó que él no la pasó nada bien en la escuela pero eso no lo hizo buscar venganza, sino que trató de ser mejor persona y no convertirse en un salvaje o un sorete.