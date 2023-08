La figura de Javier Milei ocupa el centro de la escena en los medios de comunicación y su protagonismo llegó hasta uno de los programas deportivos más conocidos de Argentina y con una sorpresiva opinión.

Mariano Closs le puso una pausa a la programación habitual de ESPN para hacer un comentario sobre el escenario político luego de las PASO con una crítica sobre el papel que adoptaron los medios de comunicación.

"Se terminó la grieta", comenzó diciendo el relator en su programa F12. “Estaba viendo los canales… Se terminó la grieta”. Y amplió: “Puse el canal y no le daban al Kirchnerismo. Puse el otro y no le daban al Kirchnerismo. Se terminó la grieta. Ahora van todos contra Milei”.

Para cerrar su analisis, Closs lanzó una frase fuerte: “Se los va a llevar puestos a todos justamente por eso. Desde los medios, muchachos, no fuercen más porque no compra la gente. La gente no es sonsa. Vuelvo a lo que me compete”.