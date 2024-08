Un momento de enojo y malestar vivió Yuyito González en su programa de televisión “Empezar el día (Ciudad Magazine)” luego de que Emma Vich, exparticipante de Gran Hermano, se retirara del estudio.

Todo se desató cuando Facundo Ventura, panelista del programa, le preguntó al invitado sobre el vínculo con su pareja, Nico Suar. “Yo le pregunté si tenían una pareja abierta porque estaban casados. Él me dijo: 'No, casados no estamos'”, comentó Ventura y eso molestó a Emma Vich.

En ese momento, la producción le dio un micrófono al marido del invitado y desmintió al panelista: "No, no me preguntaste eso. Nunca me preguntaste. Acá está el anillo". A partir de esa explicación, sin mediar palabra y visiblemente molesto, Vich se levantó del sillón y se retiró del set.

"¡No, no abandones!", expresó Yuyito cuando intentó convencerlo para que se quede en el programa.