Todo indica que finalmente el ex Presidente Mauricio Macri se pondrá a derecho si este miércoles concurre a declarar ante el juez Martín Bava.

Macri no hizo declaraciones al llegar al país y se retiró en una camioneta negra, pero en el avión un hombre le pidió sacarse una foto y dejó al descubierto que a pesar de que hace un año y medio que todo el mundo usa barbijo, el ex mandatario todavía no aprendió a usarlo. Obviamente la imagen se hizo viral.