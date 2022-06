Mauricio Macri no parece estar muy preocupado por el procesamiento que pesa en su contra en la causa en la que se investiga el espionaje a los familiares de los muertos en el submarino ARA San Juan y aunque le tuvo que pedir permiso a la Justicia para que lo dejaran salir del país, no tiene empacho en mostrarse desde Qatar con el presidente de la FIFA y el ex titular de la Federación de Fútbol de Estados Unidos.

El ex mandatario con esta foto no hace más que confirmarle a la Justicia que está en el lugar adonde fue autorizado a viajar a pesar de la prohibición de salir del país que pesa sobre él, y su justificación es algo tan urgente como "repasar la agenda de la fundación FIFA para el 2022-2023, enfocados en dos ejes de trabajo: cambio climático y educación digital para los chicos".

Alberto Samid no pudo más que contestarle y no fue el único.