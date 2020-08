El presidente Alberto Fernández, contó este fin de semana que Mauricio Macri le dijo que no haga la cuarentena. "Dejemos a toda la gente en la calle y que murieran los que tuvieran que morirse", expresó el ex Presidente.

Ahora, Mauricio Macri dice que no dijo eso. Sacó un comunicado en Facebook donde asegura que no es verdad. Pero en las redes, más allá de su ejército de trolls, no le creen.

EL VALOR DE LA PALABRA PRESIDENCIAL Queridos argentinos, Es cierto que hablé con el presidente Fernández el 19 de... Publicado por Mauricio Macri en Lunes, 24 de agosto de 2020

“En marzo 2020 Boris Johnson declaraba "Un número muy considerable de muertes (incluso decenas de miles) es inevitable, y que por tanto es mejor intentar proteger la economía de cara a quienes sobrevivan". Los neoliberales opinaban igual y Macri los copió.”— Alcira Argumedo on Twitter Link Alcira Argumedo on Twitter

“Pocas personas han hecho más para devaluar la palabra presidencial que el expresidente Macri 🙄 https://t.co/nHhS80mAxG”— 💚 Victoria Donda Perez 💚 on Twitter Link 💚 Victoria Donda Perez 💚 on Twitter

“Alberto dijo que "lo de Macri fue peor que la pandemia en lo económico en Argentina 🇦🇷".... Y sí, mirando cifras, parece que sí, que razones no le faltan a @alferdez (Análisis @CELAGeopolitica)”— Alfredo Serrano Manc on Twitter Link Alfredo Serrano Manc on Twitter

“La moral de Macri representa a Cambiemos. Son unos negadores seriales de la realidad con un único plan: que la gente recuerde lo menos posible el desastre que hicieron”— Diego Abatecola on Twitter Link Diego Abatecola on Twitter

“La irresponsabilidad de Macri no tiene límite: el expresidente no sólo descuidó el sistema de salud sino que también destruyó la economía dejando una crisis y una deuda insostenible. La disyuntiva NO es entre la salud y la economía sino entre quienes cuidan la vida y quienes no.”— Paula Penacca on Twitter Link Paula Penacca on Twitter

“@mauriciomacri El valor de la palabra: "Bajar la inflación es lo más fácil, no voy a devaluar, no habrá tarifazos, los trabajadores no pagarán ganancias, voy a crear empleo, 1 millón de viviendas, 3000 jardines de infantes, voy a apoyar a la ciencia, pobreza cero". Volvé a la reposera, ridículo”— Periodista de Perón on Twitter Link Periodista de Perón on Twitter