Típico del macrismo. Parecería ser que ante esta pandemia ellos pretenden que se cuide más la economía que la salud de la población. Es que el ex presidente Mauricio Macri llamó a su sucesor, Alberto Fernández, poco antes del decreto que impuso la cuarentena obligatoria en el país y le habría pedido no avanzar en el aislamiento total para priorizar la economía.

El ex mandatario le pidió seguir “el modelo inglés”. “Quiere que no hagamos nada y al igual que lo que sucede en Inglaterra, no tomemos medidas drásticas”, explicó el funcionario que contó la versión. Desde el PRO aseguraron que Macri se puso a disposición y no dio consejos como el de rescatar lo hecho hasta acá en Inglaterra.

"Queridos argentinos: estamos viviendo una experiencia inédita, frente a la cual debemos estar unidos y cuidarnos los unos a los otros. Si nos quedamos en nuestras casas mientras dura el aislamiento preventivo, podremos aplanar el crecimiento de los casos de Covid-19", dijo Macri en una de las publicaciones de un extenso hilo de TwitteR.

“El impresentable de macri se comunicó con Alberto para pedirle que priorice la ayuda al sistema financiero, y rechazó la cuarentena, queda claro lo que hubiera hecho si estuviera en el gobierno, los bancos por sobre la salud de la gente”— Diego Ciafardini on Twitter Link Diego Ciafardini on Twitter

Mauricio Macri no está de acuerdo con el #AislamientoObligatorio ; sin embargo, todos los representantes del partido del que, se supone, el es "lider", apoyaron la decicion de Alberto Fernandez.

“Yo creo que si hoy son las elecciones presidenciales de nuevo, Macri lo vota a Alberto”— Nicolás Olszevicki on Twitter Link Nicolás Olszevicki on Twitter

“El que le anda dando consejos a Alberto, hace 15 días decia esto: (No te olvides nunca que Mauricio es Macri, es el mismo que dejó al país sin ministerio sin salud) Dos besitos!”— Flo Spallato on Twitter Link Flo Spallato on Twitter

“Macri le pidió a Alberto que adopte un modelo similar al inglés... NO SI EL GATO ES UN ESTADISTA DE LA REPUTA MADRE, gracias a Dios nos lo sacamos de encima.”— TOD☀️S on Twitter Link TOD☀️S on Twitter

“Macri le pidió a Alberto que haga como en Inglaterra, que dejan que se muera gente para no frenar la economía”— Bérurier on Twitter Link Bérurier on Twitter

“Macri: Alberto no estoy de acuerdo con lo que hiciste Alberto: Chupame la pija pelotudo. https://t.co/UE5jguBrrE”— Enzo 🐔 on Twitter Link Enzo 🐔 on Twitter

Mauricio Macri llamó por teléfono a Alberto Fernández y le dijo que no está de acuerdo con la paralización total del país



“#CuarentenaTotal #QuedateEnCasa Macri: "Prioriza la economía, no tomes medidas drásticas" Alberto 👇👇👇👇”— Beatriz Mendoza on Twitter Link Beatriz Mendoza on Twitter

