Hace unas dos semanas que Mauricio Macri, jefe de Pro, estaba en el exterior del país y hoy reapareció sin siquiera tomarse el tiempo para peinarse, para encabezar una cumbre del consejo nacional partidario y cerrar un acto de la Fundación Pensar, el think tank de su fuerza, en el Hotel Abasto, en la Avenida Corrientes.

A lo largo de su discurso, Macri volvió a destacar el aporte que hizo Pro al presidente Javier Milei para que lograra aprobar reformas y sostener los vetos en el Congreso, aunque el único argumento que esgrimió fue que hubiera podido pasar en el caso de que el veto no hubiera prosperado, algo difícil de sostener ya que no sucedió.

Además Macri criticó con dureza la decisión del Senado de expulsar, por inhabilidad moral, a Edgardo Kueider, después de ser interceptado en Paraguay cuando intentaba ingresar US$ 211.102 y $646.000 sin declarar.

“No quiero dejar de comentar que lo que pasó ayer en el Senado fue un papelón, un atropello nuevamente a la república", dejando en claro que parece no entender que al ahora ex senador fue atrapado in fraganti cometiendo un delito.