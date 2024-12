La ministra de Seguridad Patricia Bullrich, no se guardó nada contra el expresidente Mauricio Macri por sus críticas al Gobierno por la ley de Ficha Limpia y se preguntó: “Nosotros teníamos 108 diputados y no la sacamos”, por qué no la sacamos? Yo nunca estuve en esa área, con lo cual no tuve una total dedicación".

Bonelli aprovechó para sacarle jugo a la enemistad y Bullrich se hizo la desentendida: "En los últimos años estuve dedicada a los temas de Seguridad, a la conducción del partido; luego fui candidata".