“Hay una realidad, la interna nos perjudicó. La propuesta de Horacio (Rodríguez Larreta) nos desperfiló. Él hizo quedar a JxC como una propuesta de cambio más tenue. Entonces nos ganó la propuesta de cambio más decidida”, dijo Mauricio Macri.

Entrevistado por José Del Río en LN+, el ex presidente responsabilizó al Jefe de Gobierno porteño por la derrota Juntos por el Cambio y justificó así su actual apoyo a la extrema derecha que encarna Javier Milei para la segunda vuelta.

Para Macri, la sociedad ahora quería un cambio más "radical” que en 2015, cuando se impuso en las elecciones frente a Daniel Scioli.

“En 2015 había una decisión de cambio institucional, pero no total. Ahora es un pedido de cambio radical, hay que ser más audaces. Esa cosa de no bueno, vamos a incorporar al peronismo de acá, al kirchenrismo de allá, se percibió como que no era tanto cambio”, opinó.

De este modo, Macri no tuvo problema en responsabilizar a Larreta, el hombre que le manejó la Ciudad de Buenos Aires durante todos estos años con éxitos abrumadores en cuanto a votos, con tal de efectuar su movimiento hacia los libertarios que ahora apoya.

Como ya lo había hecho incluso antes de la derrota en la primera vuelta, Macri lanzó un decidido apoyo a Javier Milei esta semana que le da chances a la ultra derecha de meterse en la Casa Rosada. El dirigente fundador del PRO, con tal de hacer perder al kirchnerismo, está dispuesto a someter al pueblo a lo que él mismo define como ‘saltar de un auto que va a cien kilómetros por hora’.

Respecto de por qué no fue candidato, el ingeniero dijo “tuvo mucha oposición” para presentarse y que no hacerlo fue un acto “de corazón” y que Patricia Bullrich era una “buena candidata”.

"También recuerde que tuve mucha oposición para no ser candidato. No tienen derecho a decirme por qué no fui candidato, el escenario es que teníamos muchos candidatos, para mí Patricia Buena candidata”, indicó.