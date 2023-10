El ex diputado y ex candidato a vicepresidente Luis Petri no estuvo a la altura de las circunstancias y en lugar de recurrir a su partido antes de tomar una decisión, prefirió bajar la cabez y cumplir las órdenes de Mauricio Macri y salir a respaldar a Javier Milei, inmolándose.

Inmediatamente el radicalismo se reunió, le dio libre albedrío a sus votantes y dejaron a Petri en offside.

Tan vergonzoso fue lo de Petri que su pareja, la periodista Cristina Pérez, recién apareció en el noticiero cuando empezaron las noticias policiales y de sociedad pero no durante el segmento político que se llevó, obviamente, más de la mitad del noticiero.

Pero como parece que Petri no termina de entender por qué lo quieren expulsar del partido, las redes le dieron algunas pistas.