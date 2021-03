Uno más uno es dos para la mayoría de la gente, salvo que quieras ocultar ese resultado. Eso es lo que quedó en evidencia en el programa 'Dicho esto' que conduce Luis Novaresio en A24.

Y es que los datos son claros y contundentes: el índice R que es el que marca la cantidad de casos por persona infectada que sube considerablemente entre los 0 y los 10 años.

Pero como no hay peor ciego que el que no quiere ver desde el programa aseguraron que no había una relación directa entre el aumento de este índice y el regreso a las clases presenciales y aseguran que "las burbujas son seguras".

Trataron de responsabilizar a las nuevas cepas y a las reuniones sociales como si los chicos en ese rango de edad participaran de esas reuniones.

Y hasta se atrevieron a hablar de los chicos que van a dormir a la casa de algún amigo o hasta las reuniones en espacios abiertos como las plazas antes de reconocer el vínculo entre las clases presenciales y el aumento de casos.