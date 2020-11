El envío del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que giró el presidente Alberto Fernández desató festejos generalizados en los sectores que quieren más derechos para decidir y que las mujeres no mueran en la clandestinidad.

Pero una minoría intensa y ligada al conservadurismo hace lo posible por evitar que se consagren derechos individuales. En ese marco, habían propuesto hacer una campaña en Twitter bajo el lema #NoSeráLey y con historias de personas que decidieron no abortar.

Lo cual es curioso, ya que la ley no obliga a nadie a interrumpir su embarazo, si no lo desea, sólo que permite hacerlo por vía legal a aquellas mujeres que no tenían planeada la maternidad.

En ese marco, muchas chicas mostraron con memes y textos irónicos lo maniqueo de la consigna. Como se ve en las fotos, la mayoría son de ídolos del pop o actores, lo que da cuenta de que se trata de una ironía:

“quede embarazada a los 16, me dijieron que aborte por que no llegaría a nada, no les hice caso. Ahora estamos así!💙💙💙 #NoFueLey”— celina on Twitter Link celina on Twitter

“Está es mi hija✨💖. La iba a abortar a los 45 días pero en un sueño se me apareció la virgen y me dijo que tenía grandes planes para ella 😩☝️🙏 y fue verdad 😱🤩🌟 el año pasado terminó su gestión como presidente de la Nación 👏🎉🇦🇷 #NoFueLey 💙”— PINKY 🍓 on Twitter Link PINKY 🍓 on Twitter

“Este es mi hijo mateo, cuando quede embarazada a los 17 años pense en abortarlo, no lo hice, me hice cargo yo sola y seguí adelante, hoy en dia tiene 26 y se recibió de psicólogo La vida se RESPETA! 💙 #NoFueLey #SiHayAbortoSalimosTodos”— floricienta on Twitter Link floricienta on Twitter

“tenia 16 años cuando quede embarazada. queria abortar a mi bebé, pero cuando iba a hacerlo escuche como dentro de mi pancita me rogaba que no lo hiciera y lo dejara vivir !! y hoy es mi más grande orgullo. Acá una fotito de mi marido y nuestra bendición!!! ☺🥰💙 #NoFueLey”— lourdesn't🔪 on Twitter Link lourdesn't🔪 on Twitter

“hace 2 años (12) me violó mi padrastro. Estuve pensando en abortarlo porque era una carga muy grande para mi, pero un día sentí como pateó mi bientre y me dijo "no, mami, por favor no lo hagas". Decidí tenerlo y hoy en día es todo un hombre (obviamente hetero) #NoFueLey”— Victoria on Twitter Link Victoria on Twitter

“tenia 14 años y quedé embarazada. lo iba a abortar cuando tenia 2 semanas, pero sentí clarito cuando se movió pidiendo que no lo haga¡¡¡!! y ahora es mi más grande orgullo (el de la derecha es su papá con él 😭😭😭💙💙💙💙) #NoFueLey”— mala fama on Twitter Link mala fama on Twitter

“tenía16 años solamente y tenía en mente abortar , pero mi mamá me dijo que no!!! que no era la solución , que la solución es el amor y ahí entendí , cambie mi pensamiento y acá estoy!!! con mi hermoso hijo eduardito , es el amor de mi vida asi que decile NO al aborto!! #NoFueLey”— ‧₊Lud‧₊ on Twitter Link ‧₊Lud‧₊ on Twitter

“Este es mi hijo Roberto, lo tuve con 14 años. Pensaba abortarlo pero Dios me habló y me dijo que no lo haga, que ese bebé iba a ser la luz de mis días. Hoy Roberto es chef y abogado. 💙💙💙 #NoFueLey”— 𝕸𝖎𝖒𝖆𝖗𝖎𝖓 🌼🌙*♡.✧.。˙❥ on Twitter Link 𝕸𝖎𝖒𝖆𝖗𝖎𝖓 🌼🌙*♡.✧.。˙❥ on Twitter

“Tengo 17 años y me entere que estaba embarazada a los 16, planeaba abortarlo pero el feto adentro mio me dijo que no lo haga, hoy en dia tengo una familia hermosa junto a mi futuro esposo #NoFueLey”— More ♡'s harry // tommo way 👊 on Twitter Link More ♡'s harry // tommo way 👊 on Twitter

“Esta es mi hija Micaela. Cuando quede embarazada a los 12 iba a abortarla a la semana, pero NO! Yendo a la clínica escuche una voz angelical que me dijo “No mami, no lo hagas!” Me hice cargo, ahora no se que haria sin Mica. LA SOLUCION ES EL AMOR 💙💙💙😭😭👼🏻👼🏻#NoFueLey”— 𝒎𝒂𝒄𝒂🧟‍♀️ *tw* on Twitter Link 𝒎𝒂𝒄𝒂🧟‍♀️ *tw* on Twitter

“A los 16 años quedé embarazada, pensaba en abortarlo pero justo cuando estaba por decidirlo, pateó diciéndome que no lo haga, ahora es el orgullo más grande de mi vida 💙💙💙💙 #NoFueLey”— 𝙐𝙣𝙖 𝙊𝙩𝙖𝙠𝙪 𝘼𝙡 𝙋𝙚𝙙𝙤 🌩️ on Twitter Link 𝙐𝙣𝙖 𝙊𝙩𝙖𝙠𝙪 𝘼𝙡 𝙋𝙚𝙙𝙤 🌩️ on Twitter

𝘦𝘷𝘪𝘵𝘢 ᵃᵍ⁶ FAV Y RT AL FIJADO ❀ on Twitter

“El es el nene de mis ojos y nunca me voy a perdonar el echo de haber pensado en abortar, #NoFueLey”— ᴮᴱMiu🇦🇷🤝🇵🇪🇲🇽🇨🇴 on Twitter Link ᴮᴱMiu🇦🇷🤝🇵🇪🇲🇽🇨🇴 on Twitter

“#NoFueLey Tenia 13, fui un gil y no me cuide, y a las semanas me dijo que estaba embarazada y eran 2. Yo le dije "demosle una oportunidad", y a los meses vinieron estas criaturita hermosas y hoy 23 años despues puedo decir que los quiero. #NoAlAborto 💙💙”— | MotoMoto15 | 🇦🇷 | on Twitter Link | MotoMoto15 | 🇦🇷 | on Twitter

“a los 18 quede embarazada, yo queria abortar. pero mi hijo me grito desde la panza ¡no mami! y desde ese dia, lo amo mas que a nada en el mundo. Acá esta edward, con 16 años. me acuerdo cuando no sabia comer hamburguesa y ahora come mas que un cerdo!! SI A LA VIDA💙💙 #NoFueLey”— guada; ღ tengo limit no unf on Twitter Link guada; ღ tengo limit no unf on Twitter

“este es mi novio y mi bebita,quede embarazada a los 16 años y pense en abortarlo pero dios me dijo que no,que es una bendicion 🤩🤩😍 mi novio me apoyo en esa decision y ahora somos felices, dios los bendiga !!! #NoFueLey 💙💙”— esme flop ᴮᴱᵀᵀᴱᴿ on Twitter Link esme flop ᴮᴱᵀᵀᴱᴿ on Twitter

“tenia 14 años y quedé embarazada. lo iba a abortar cuando tenia 2 semanas, pero sentí clarito cuando se movió pidiendo que no lo haga¡¡¡!! y ahora es mi más grande orgullo (el de la derecha es su papá con él 😭😭😭💙💙💙💙) #NoFueLey”— Valen on Twitter Link Valen on Twitter

“tenia 17 años y quise abortar un bebe de 3 semanas. cuando estaba x tomar la pastilla, el bebito se movió en mi panza y escuche "no mami!!". hoy pienso q si me hubiera tomado la pastilla, no tendría el orgullo de ver a la mujer que crié 🙏🏼💙 #NoFueLey y #NoSeraLey”— malena on Twitter Link malena on Twitter

“ver los argumentos del #NoFueLey descripción gráfica”— manaos de uva on Twitter Link manaos de uva on Twitter

“#NoFueLey el es mi hijo, quedé embarazada a los 15 años y pensé abortarlo pero me di cuenta que no era la solución de nada. el hoy en día tiene 22 años y sólo sabe cocinar puré!! pero la solución es el amor💙💞💙💙 #NoAlAborto”— 𝖑𝖚𝖑𝖎 on Twitter Link 𝖑𝖚𝖑𝖎 on Twitter

“El es mi hijo lo tuve a los 15 años ,lo quería abortar pero una voz angelical me dijo que no lo hiciera Ahora él es arquitecto,recibido de la Uade y no puedo estar más orgullosa de él 💙💙💙💙💙💙 #NoFueLey y nunca lo hará”— Lupe🤍🚬 on Twitter Link Lupe🤍🚬 on Twitter

“Este es mi hijo maximiliano, cuando quede embarazada a los 17 años pense en abortarlo, no lo hice, me hice cargo yo sola y seguí adelante, hoy en dia tiene 24 y se esta por graduar de arquitecto, es un orgullo! La vida se RESPETA! 💙 #ConAbortoSalimosTODOS #NoFueLey”— iri on Twitter Link iri on Twitter