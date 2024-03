La representación del peor periodismo se ve reflejada en el accionar de los conductores de La Nación, quienes decidieron no continuar leyendo un mensaje de la ex Presidenta de la Nación porque no les convenía el contenido.

Eduardo Feinmann y Esteban Trebucq empezaron a leer el mensaje que había publicado Cristina a través de sus redes sociales, pero luego de un par de líneas decidieron no continuar porque “era muy largo”.

Claramente la intencionalidad fue otra, ya que el tuit de CFK daba a conocer el dictamen que el jueves presentará en la audiencia ante la Cámara de Casación para apelar la condena de 6 años que recibió, en diciembre de 2022, por la causa Vialidad.

El dato es que el escrito, que reconoce los agujeros de la investigación y los argumentos de la condena del Tribunal Oral Federal (TOF) 2, está firmado por Rodolfo Barra, el Procurador de Tesoro puesto en funciones por Javier Milei.