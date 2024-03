Majul empezó mas o menos bien diciendo que el presidente Javier Milei había reconocido que metió la pata a la hora de aumentarse el sueldo en un 48%, cosa con la que tuvo que dar marcha atrás después de que Cristina lo dejara expuesto.

Pero el periodista libertario no se quedó ahí y enterró a Milei al asegurar que cuando puso su firma no se dio cuenta de lo que estaba convalidando, o sea que el mandatario en realidad no cometió un error sino que no tiene idea de lo que firma, lo que no sólo lo complica a él sino a todo el país.

Para cerrar Majul dejó en claro que el Presidente dejaría sin efecto esos “inoportunos aumentos” o sea que en definitiva despejó las dudas sobre las presuntas intenciones del Presidente de aumentarse el sueldo pero lo dejó como un estúpido que no tiene idea de lo que firma.