Es de los cuadros libertarios que estuvieron junto a Javier Milei desde el comienzo de su campaña, siempre con su histrionismo, su vestuario exótico, sus proyectos delirantes y sus comparaciones insólitas.

Pero además se destacó por su agresividad -como cuando amenazó a una periodista de la Televisión Pública con que se iba a quedar sin trabajo- y sus contestaciones altisonantes.

Lilia Lemoine no se traicionó y antes de ingresar a la Cámara de Diputados dialogó con TN donde dejó algunos adelantos: que nadie del Gobierno se va a tomar vacaciones, que los nombramientos no están firmes y como corolario dio un ejemplo de cómo se sentía, digno de quien no sabe cómo aterrizó en ese lugar.